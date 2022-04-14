Haberler Yaşam Haberleri Ara sokaklarda dolaşıp satıyorlardı! Motosikletli çeteyi çökerttiler...
Giriş Tarihi: 14.4.2022 10:19 Son Güncelleme: 14.4.2022 10:26

Ara sokaklarda dolaşıp satıyorlardı! Motosikletli çeteyi çökerttiler...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Ara sokaklarda dolaşıp satıyorlardı! Motosikletli çeteyi çökerttiler...

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; motosikletle ara sokaklarda dolaşarak uyuşturucu madde satışı yapan üç kişilik bir çeteyi çökertti. 674 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ile suçüstü yakalanan üç çete üyesi de tutuklandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki kişinin Ortabayır Mahallesi'nin ara sokaklarında motosiklet kullanarak uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Motosikletin plakası ve uyuşturucu madde satıcılarının kimlikleri belirlendi.

Ara sokaklarda dolaşıp uyuşturucu satıyorlardı! Motosikletli çeteyi polis çökertti | Video

E.C. ve B.K. isimli iki uyuşturucu satıcısının uyuşturucu maddeleri çevresinde "Almancı Recep" olarak tanınan R.Y.'den aldıkları ve sattıkları saptandı. Üç uyuşturucu satıcısı da yakalandı. Yapılan aramalarda 27 parça halinde 674 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 710 lira ile 10 euro ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen üç uyuşturucu satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Samsak döveci krizi! "langıdı lang lang" şarkısı Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın arasını açtı
Fiyatlar üreticide düştü markette fiyat arttı
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Yeni istihdam programının detayları belli oldu
'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: TOKİ müjdesi vereceğiz!
Son dakika | Önce Kinder ardından Nestle! Bakteri krizi büyüyor: Fabrikada arama yapıldı
ABD'de yeni George Floyd vakası! Polis yerde siyahi genci başından vurdu
İBB'nin deniz taksi skandalı! 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir
SABAH su tarifelerini mercek altına aldı! "Rekora koşuyorsun suyumuzu ucuzlat"
Son dakika: Rusya'dan ABD ve NATO'ya vururuz tehdidi: "Hepsi bizim için meşru hedef"
ARKADAŞINA GÖNDER
Ara sokaklarda dolaşıp satıyorlardı! Motosikletli çeteyi çökerttiler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA