ARA TATİL TAKVİMİ 2025-2026: MEB ile okullar ne zaman kapanacak? İşte kasım ara tatili, sömestr ve 2. dönem tarihi

2025 Kasım ara tatil tarihleri için geri sayım başladı. Öğrencilerin 1 haftalık ders arası verdiği bu tatiller yılda iki kez gerçekleşiyor. Bunun dışında iki haftalık sömestr de şimdiden planlanıyor. Peki, MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek, yarıyıl tatili hangi tarihte?
MEB takvimi kapsamında ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 5 gün boyunca tatil yapacak, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil imkanı olacak.