Ara tatil yapan öğrenciler ders başı yaptı, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci 9 günlük ara tatilin ardından pazartesi gününden itibaren ders başı yaptı. İstanbul'da haftanın ilk günü olması ve öğrenci servislerinin de yolda olmasıyla trafikte yoğunluk yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 9 günlük ara tatilin sona ermesiyle eğitim-öğretimin başlaması hem öğrencileri hem de velileri heyecanlandırdı. Yaklaşık 9 günlük tatilin olması nedeniyle İstanbul trafiğinde görülen rahatlık okullardaki ders başı ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul'daki Trafik Yoğunluğu Haritasında sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yüzde 67 olarak ölçüldü. Öğrencilerin okullarına ve vatandaşların işlerine gitmesinin ardından trafik normale döndü.