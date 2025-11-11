Ara tatilde nefes alın

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girdi. 7 Kasım Cuma başlayan ara tatil, hafta sonlarıyla birleşerek toplam 9 gün sürecek. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan adayların çoğu, velilerin de baskısıyla bu dönemi dinlenerek değil, deneme sınavı çözerek değerlendiriyor. Eğitimciler "Bu dönem yeni konulara hızla giriş yapmak için değil, geride kalan sürecin hata analizini yapmak için fırsattır' diyor.Tatilin "stratejik bir mola" olduğunu vurgulayan eğitim uzmanları, "Sınav dönemindeki en büyük rakip, tükenmişlik sendromudur. Öğrenciler deneme sınavlarını açıp neden yanlış yaptıklarına; bilgi eksikliği mi, dikkat dağınıklığı mı yoksa zaman yönetimi mi buna odaklanmalı. Çözdüğünüz soru sayısından çok, yanlışlarınızdan çıkardığınız doğrular önemlidir" uyarısında bulundu.Yoğun çalışma kampı yerine verimli ve dengeli bir plan yapın.Günde 8 saat masa başında olmak değil, odaklı 3 saat çalışıp aralarda dinlen.Veliler olarak performansını değil, potansiyelini destekleyip baskı kurmak yerine nefes almaları için alan açın.Ara tatiller, çocukların yalnızca dinlenmesi değil; aileleriyle yeniden bağ kurması, keşfetmesi ve yaratıcılığını geliştirmesi için de eşsiz fırsatlar sunuyor. Final Okulları PDR Koordinatörü Gözde Ay, kısa tatillerde ailelerin "birlikte vakit geçirme"yi merkeze alan sade ama etkili etkinliklerle çocuklarının gelişimini destekleyebileceğini belirterek önerilerde bulundu:Doğa yürüyüşüne çıkın. Çocuğunuzun gördüklerini yazabileceği doğa günlüğü oluşturun.Birlikte kurabiye yoğurun, meyve salatası yapın veya kahvaltı hazırlayın.Sevilen bir kitabı birlikte okuyun, karakterleri tartışın, hikâyedeki olayları değerlendirin.Kartondan gölge tiyatrosu hazırlayın. Işık ve gölgeyle hikâyeleri canlandırın.Birlikte izlenecek bir film seçin, ardından karakterler ve olay örgüsü üzerine konuşun.Battaniyelerden çadır yapın, fener ışığında hikâyeler anlatın, "yıldız gözlemi" oyunu oynayın.