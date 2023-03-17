Haberler Yaşam Haberleri Araba alım-satımında dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.3.2023 11:06 Son Güncelleme: 17.3.2023 11:33

Araba alım-satımında dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, araç alım-satımında dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Araba alım-satımında dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, araç alım-satımında dolandırıcılık yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 1 milyon 270 bin lira değerindeki bir araç satışında "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla salıverilirken 3 şüpheli ise tutuklandı.

Şüphelilerin üzerinde 2 sahte külçe altın da ele geçirildi.

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Araba alım-satımında dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
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