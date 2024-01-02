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Giriş Tarihi: 2.1.2024 11:01 Son Güncelleme: 2.1.2024 11:21

Araba çalıp parçalayan hırsızlar tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta park halindeki lüks otomobili çekici yardımıyla çaldıktan sonra parçalara ayıran Oto fareleri Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Araba çalıp parçalayan hırsızlar tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 2 Aralık'ta Y.O'ya ait otomobilin Esenyurt'ta çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliler M.D. (22) ve H.Ş'yi (45) 28 Aralık'ta Bakırköy'de gözaltına aldı.

Belirlenen adreste yapılan aramada çalınan otomobilin parçalara ayrıldığı tespit edildi. Haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık anı otoparktaki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde hırsızlık şüphelilerinin otomobili çekiciye bindirdikleri anlar yer aldı.

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Araba çalıp parçalayan hırsızlar tutuklandı
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