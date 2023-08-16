Haberler Yaşam Haberleri Araba Yağı Motosiklete Kullanılır Mı? Motosiklet ve Araba Yağı Aynı Mı, Farkları Neler?
Giriş Tarihi: 16.8.2023 11:31 Son Güncelleme: 16.8.2023 11:32

Araba Yağı Motosiklete Kullanılır Mı? Motosiklet ve Araba Yağı Aynı Mı, Farkları Neler?

Araç sahipleri, araçlarının daha uzun ömürlü olması için düzenli olarak bakımlarını yaptırıp yağ miktarını kontrol etmelidirler. Yağ miktarının azalması araç içerisindeki sürtünmeden kaynaklı hasarları arttırabilmektedir. Bazı durumlarda yağ eklemesi yapılacağı zaman motosiklet ve araba yağı aynı mı ya da araba yağı motosiklete kullanılır mı gibi sorular ortaya çıkmaktadır.

Araba Yağı Motosiklete Kullanılır Mı? Motosiklet ve Araba Yağı Aynı Mı, Farkları Neler?

Motor yağı, aracınızdaki sürtünen parçaların sürtünme kat sayılarını düşürerek aracınızı korumaktadır. İki tekerlekli ve dört tekerlekli araçlar için yağ türleri farklı olsa da bunları birbirlerine kullanmak ne kadar doğru bilmeyebilirsiniz. Bu yüzden de motosiklet ve araba yağı aynı mı ya da araba yağı motosiklete kullanılır mı tarzı sorular gündeme gelir.

Motosiklet Ve Araba Yağı Aynı Mı?

Araçlarınızda bulunan hareketli parçalarda, sürtünmeden kaynaklı oluşabilecek aşınmaları önlemek amacıyla motor yağları kullanılmaktadır. Motor yağı, aracınızın içindeki sürekli olarak sürtünen parçaların sürtünme katsayısını düşürerek korumaktadır. Özellikle içten yanmalı motorlarda yanmadan ve sürtünmeden kaynaklı ısı derecesi sürekli olarak arttığı için motor yağının amacı bu sürtünmeyi azaltarak ısı miktarının düşmesine yardımcı olmaktır.

Motorlarda yağ kullanmanın amacı yüzeyleri kayganlaştırıp sürtünmeyi azaltarak hareketi kolaylaştırmak, aşınmayı azaltmak, motor ve debriyajın soğumasını sağlamak ve de motorda yağ yakıt karışımına önlemektir. Yağ kullanımı bu sebeplerden dolayı oldukça önemlidir. Fakat pek çok kişinin aklına takılan motosiklet ve araba yağı aynı mı sorusuna gelecek olursak bu 2 aracın yağı aynı değildir. Bir motosiklete araba yağı kullanmak ya da tam tersi arabada motosiklet yağı kullanmak motor performansını düşürebileceği gibi aracın şanzıman bileşenlerine de zarar verebilir.

Motosiklet Ve Araba Yağı Arasındaki Fark Nedir?

Motosikletlerde, şanzıman ve motorun yağlaması için aynı yağ kullanılırken araba yağı sadece motor parçalarını yağlamak için kullanılır. Araba yağı şanzıman için kullanılmadığından dolayı motosikletlerin tersine yağ, kilometre ve yakıt ekonomisini iyileştirmek adına sürtünme değiştiricileri içerir. Araba yağları yüksek ölçülerde katkı maddesi içermektedir. Durum böyle olunca yağdaki kül miktarı artmaktadır. Motosiklet yağında da katkı maddeleri bulunurken bu maddelerin miktarı araba yağında olduğundan daha düşüktür. Bundan dolayı bir motosiklete araba yağı kullanıldığı takdirde yüksek kül içeriğinden dolayı motosiklet performansı olumsuz anlamda etkilenecektir.

Araba Yağı Motosiklete Kullanılır Mı?

Motor yağı, araçta oluşacak aşınmanın azaltılması için kullanılmaktadır. Aracınızın daha uzun ömürlü olması için motor yağı kullanmak önemli olsa da araba yağı motosiklete kullanılmaz. Araba yağını motosiklete kullanmak, motosiklete uzun vade zarar verir. Araba yağı sadece motor parçaları için yağlayıcı göreviyle kullanılırken motosiklet yağı motor ve şanzıman yağlaması ve bunları soğutmak için kullanılır. Motor yağı, motorun yanında şanzıman bileşenlerini de yağladığından dolayı motosiklet yağlarında araba yağlarına kıyasla biraz daha yüksek sürtünme özelliği bulunur. Motosikletlerde ıslak debriyaj sürtünme prensibi ile iletim sağlandığı için buna uygun olan yağ gereklidir. Yani viskozite seviyesi daha yüksek olmalıdır.

Otomobil yağları yüksek sürtünme seviyelerine ihtiyaç duymadığı için daha düşük viskozite seviyesine sahiptir. Bunun yanı sıra araba yağlarında sürtünme değiştiricisinden dolayı yüksek miktarlarda katkı maddesi bulunmaktadır. Katkı maddesi seviyesinin fazla olması da yağdaki kül içeriğini artırmaktadır. Arabaların aksine motosiklet yağlarıda katkı maddeleri içerse bile bu katkı maddelerinin miktarı araba yağından daha düşüktür. Bundan dolayı eğer bir motosiklete arabayı yağı kullanmak yağın içeriğindeki yüksek kül miktarından dolayı motosiklet performansını engelleyecektir.

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Araba Yağı Motosiklete Kullanılır Mı? Motosiklet ve Araba Yağı Aynı Mı, Farkları Neler?
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