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Giriş Tarihi: 15.7.2024 12:54 Son Güncelleme: 15.7.2024 13:18

Araba yıkarken akıma kapıldı

Gaziantep’te araç yıkarken kaçak akıma kapılan oto yıkamacı hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Araba yıkarken akıma kapıldı

Şahinbey ilçesinin Hoşgör mahallesinde meydana gelen olayda, mahallede oto yıkamacı işyerinde çalışan yaşındaki Ömer Fahed, biranda yere yığılıp çırpınmaya başladı. Fahed'in yerde çırpındığını gören komşuları müdahale ettikten sonra durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde kalbi çalıştırılan Fahed ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır derecede yanıkları olan 3 çocuk babası Fahed, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Araba yıkarken akıma kapıldı
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