Araba yıkarken elektrik akımına kapıldı

Gaziantep'te araç yıkarken kaçak akıma kapılan oto yıkamacı hayatını kaybetti. Şahinbey ilçesinin Hoşgör Mahallesi'nde meydana gelen olayda, oto yıkamacı işyerinde çalışan Ömer Fahed, bir anda yere yığılıp çırpınmaya başladı. Fahed'in yerde çırpındığını gören komşuları müdahale ettikten sonra durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince kalbi çalıştırılan Fahed, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elektrik akmına kapıldığı için ağır derecede yanıkları olan 3 çocuk babası Fahed, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.