Araba yüzünden tartıştığı babasını katletti

Erzurum'da Çaykara Caddesi'nde bir iş merkezinin 5. katındaki ofiste tur şirketi sahibi olan baba Fahrettin Aydın (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında araba yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, babasından araç isteyen M.T.A.'nın bu isteği, babası Fahrettin Aydın tarafından reddedildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A., babasını silahla vurdu. Gelen sağlık ekipleri, baba Fahrettin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan M.T.A. tutuklandı. Fahrettin Aydın'ın, 17 Nisan'da baba ve evlat üzerine sosyal medyada bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımında, bir babanın evlatlarına bırakacağı en güzel mirasın değerler olduğunu anlatan bir hikâyeye yer veren Aydın, "Evladınıza ne araba bırakırsınız, ne ev, ne de başka bir miras. Evlada sadece değer kavramları bırakırsınız" sözleri dikkat çekti.