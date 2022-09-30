Arabada Enjektör Arıza Lambası Neden Yanar? Enjektör Arıza Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır, Bozuksa Ne Olur?

Otomotiv sektörü içerisinde her geçen gün yenilikler meydana gelse de bazı parçalar zamana meydan okumaya devam eder. Enjektörde herhangi bir arıza durumu meydana geldiğinde araç göstergesindeki lamba yanar. Pek çok insan arabada enjektör lambası neden yanar diye merak ediyor. Bu yazımızda sizin için enjektör arıza belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır gibi soruların yanıtını derledik. Eğer siz de enjektör bozuksa ne olur diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Enjektör Arıza Lambası Neden Yanar?

Arabada enjektör arıza lambasının yanması çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilir. Örneğin yakıt filtresinin uzun süre değişmemesinden kaynaklı olarak, içeri giden tortuların tıkanmasına neden olmuş olabilir.

Enjektör arıza lambası neden yanar sorusunun bir başka yanıtı ise enjeksiyonda elektrik arızasının meydana gelmiş olmasıdır. Bu arızayı kendi başınıza bulmanız zor olabilir. Bu nedenle bir elektrikçiye gitmeniz gerekebilir. Bozuk enjektör motora zarar verir mi sorusunun yanıtını ise şu şekilde verebiliriz, yanan lamba motora ciddi zararlar verebilir.

Enjektör Arıza Belirtileri Nelerdir?

Benzinli araçlarda ve Dizel araçlarda enjektör arızası belirtileri benzer olurken; LPG araçlarda daha farklı görülüyor. Dizel ve benzinli araçlarda enjektör arıza belirtileri aşağıdaki gibidir:

Performansta azalma

Yakıt sarfiyatında artma

Araç motorunun yüksek sarsıntı ile çalışmaya başlaması

Aracın çalışmada zorluk yaşaması

Teklemeler yaşanması

Motordan daha önce olmayan seslerin gelmesi

Aracın rölantisini koruyamaması

LPG'li araçlarda enjektör arıza belirtileri ise şu şekildedir:

Aracın kendi kendine benzine geçmesi

Benzinde sorunsuz çalışırken, gaza geçildiğinde zorluk yaşanması

Enjektör Arızası Nasıl Anlaşılır?

Enjektör arızasının anlaşılması da Dizel ve LPG araçlarda farklılık gösteriyor. Dizel Benzin enjektör arızası şu şekilde anlaşılır:

Araç içerisindeki tüm enjektörler, sökülür. Ardından uçları temizlenerek tekrar yerine takılır.

Otomobili 2 ila 3 dakika rölantide çalıştırmak gerekir. Sonrasında ise enjektörler yeniden sökülür.

Bu işlem sonunda enjektörlerin ucunda sıvı yakıt püskürtülmesi nedeni ile ıslaklık görülür. Eğer enjektörün ucu kuru ve temiz ise arızalı anlamın gelir.

LPG'li aracın enjektör arızası ise şu şekilde anlaşılır:

LPG'li araçlarda enjektör motorun üzerine monteli şekilde yer alır. Açıkta bulunması sayesinde kontrolü de oldukça kolaydır.

Soketler yardımı ile elektriği keserek kontrol edebilirsiniz.

Enjektör soketleri tek tek sökülerek aracın çalışma şeklindeki değişiklikleri kontrol edin.

Sağlıklı bir enjektör çekildiğinde aracın rölantisi ve çalışma şekli bozulur.

Eğer aracın çalışma şeklinde ya da rölantisinde herhangi bir problem yok ise enjektör arızalı olabilir.

Enjektör Arızalı ise Ne Olur?

Aracınızın enjektörü bozulduğunda, istediğiniz şekilde hızınızı ayarlamanız mümkün olmayacaktır. Bu sebeple hem hızlanma sorunu hem de devir ayarlama sorunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca araç her çalıştığında motordan sesler gelir ve teklemeler görülebilir.