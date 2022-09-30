Arabada Enjektör Arıza Lambası Neden Yanar? Enjektör Arıza Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır, Bozuksa Ne Olur?

Otomotiv sektörü içerisinde her geçen gün yenilikler meydana gelse de bazı parçalar zamana meydan okumaya devam eder. Enjektörde herhangi bir arıza durumu meydana geldiğinde araç göstergesindeki lamba yanar. Pek çok insan arabada enjektör lambası neden yanar diye merak ediyor. Bu yazımızda sizin için enjektör arıza belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır gibi soruların yanıtını derledik. Eğer siz de enjektör bozuksa ne olur diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
Arabada enjektör arıza lambasının yanması çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilir. Örneğin yakıt filtresinin uzun süre değişmemesinden kaynaklı olarak, içeri giden tortuların tıkanmasına neden olmuş olabilir.
Enjektör arıza lambası neden yanar sorusunun bir başka yanıtı ise enjeksiyonda elektrik arızasının meydana gelmiş olmasıdır. Bu arızayı kendi başınıza bulmanız zor olabilir. Bu nedenle bir elektrikçiye gitmeniz gerekebilir. Bozuk enjektör motora zarar verir mi sorusunun yanıtını ise şu şekilde verebiliriz, yanan lamba motora ciddi zararlar verebilir.
Benzinli araçlarda ve Dizel araçlarda enjektör arızası belirtileri benzer olurken; LPG araçlarda daha farklı görülüyor. Dizel ve benzinli araçlarda enjektör arıza belirtileri aşağıdaki gibidir:
LPG'li araçlarda enjektör arıza belirtileri ise şu şekildedir:
Enjektör arızasının anlaşılması da Dizel ve LPG araçlarda farklılık gösteriyor. Dizel Benzin enjektör arızası şu şekilde anlaşılır:
LPG'li aracın enjektör arızası ise şu şekilde anlaşılır:
Aracınızın enjektörü bozulduğunda, istediğiniz şekilde hızınızı ayarlamanız mümkün olmayacaktır. Bu sebeple hem hızlanma sorunu hem de devir ayarlama sorunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca araç her çalıştığında motordan sesler gelir ve teklemeler görülebilir.