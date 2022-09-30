Haberler Yaşam Haberleri Arabada Enjektör Arıza Lambası Neden Yanar? Enjektör Arıza Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır, Bozuksa Ne Olur?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:39 Son Güncelleme: 30.9.2022 11:39

Arabada Enjektör Arıza Lambası Neden Yanar? Enjektör Arıza Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır, Bozuksa Ne Olur?

Genel olarak iletim amacı gören enjektörlerin araç içerisinde önemli bir rolü bulunuyor. Aynı şekilde arızalanma durumunda araç için büyük sorunlara neden oluyor. Bu nedenle pek çok insan enjektör arıza belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır diye araştırmalar yapıyor. Peki, enjektör bozuksa ne olur? Arabada enjektör arıza lambası neden yanar sorusunun yanıtı yazımızın devamında sizinle.

Arabada Enjektör Arıza Lambası Neden Yanar? Enjektör Arıza Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır, Bozuksa Ne Olur?

Otomotiv sektörü içerisinde her geçen gün yenilikler meydana gelse de bazı parçalar zamana meydan okumaya devam eder. Enjektörde herhangi bir arıza durumu meydana geldiğinde araç göstergesindeki lamba yanar. Pek çok insan arabada enjektör lambası neden yanar diye merak ediyor. Bu yazımızda sizin için enjektör arıza belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır gibi soruların yanıtını derledik. Eğer siz de enjektör bozuksa ne olur diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Enjektör Arıza Lambası Neden Yanar?

Arabada enjektör arıza lambasının yanması çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilir. Örneğin yakıt filtresinin uzun süre değişmemesinden kaynaklı olarak, içeri giden tortuların tıkanmasına neden olmuş olabilir.

Enjektör arıza lambası neden yanar sorusunun bir başka yanıtı ise enjeksiyonda elektrik arızasının meydana gelmiş olmasıdır. Bu arızayı kendi başınıza bulmanız zor olabilir. Bu nedenle bir elektrikçiye gitmeniz gerekebilir. Bozuk enjektör motora zarar verir mi sorusunun yanıtını ise şu şekilde verebiliriz, yanan lamba motora ciddi zararlar verebilir.

Enjektör Arıza Belirtileri Nelerdir?

Benzinli araçlarda ve Dizel araçlarda enjektör arızası belirtileri benzer olurken; LPG araçlarda daha farklı görülüyor. Dizel ve benzinli araçlarda enjektör arıza belirtileri aşağıdaki gibidir:

  • Performansta azalma
  • Yakıt sarfiyatında artma
  • Araç motorunun yüksek sarsıntı ile çalışmaya başlaması
  • Aracın çalışmada zorluk yaşaması
  • Teklemeler yaşanması
  • Motordan daha önce olmayan seslerin gelmesi
  • Aracın rölantisini koruyamaması

LPG'li araçlarda enjektör arıza belirtileri ise şu şekildedir:

  • Aracın kendi kendine benzine geçmesi
  • Benzinde sorunsuz çalışırken, gaza geçildiğinde zorluk yaşanması

Enjektör Arızası Nasıl Anlaşılır?

Enjektör arızasının anlaşılması da Dizel ve LPG araçlarda farklılık gösteriyor. Dizel Benzin enjektör arızası şu şekilde anlaşılır:

  • Araç içerisindeki tüm enjektörler, sökülür. Ardından uçları temizlenerek tekrar yerine takılır.
  • Otomobili 2 ila 3 dakika rölantide çalıştırmak gerekir. Sonrasında ise enjektörler yeniden sökülür.
  • Bu işlem sonunda enjektörlerin ucunda sıvı yakıt püskürtülmesi nedeni ile ıslaklık görülür. Eğer enjektörün ucu kuru ve temiz ise arızalı anlamın gelir.

LPG'li aracın enjektör arızası ise şu şekilde anlaşılır:

  • LPG'li araçlarda enjektör motorun üzerine monteli şekilde yer alır. Açıkta bulunması sayesinde kontrolü de oldukça kolaydır.
  • Soketler yardımı ile elektriği keserek kontrol edebilirsiniz.
  • Enjektör soketleri tek tek sökülerek aracın çalışma şeklindeki değişiklikleri kontrol edin.
  • Sağlıklı bir enjektör çekildiğinde aracın rölantisi ve çalışma şekli bozulur.
  • Eğer aracın çalışma şeklinde ya da rölantisinde herhangi bir problem yok ise enjektör arızalı olabilir.

Enjektör Arızalı ise Ne Olur?

Aracınızın enjektörü bozulduğunda, istediğiniz şekilde hızınızı ayarlamanız mümkün olmayacaktır. Bu sebeple hem hızlanma sorunu hem de devir ayarlama sorunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca araç her çalıştığında motordan sesler gelir ve teklemeler görülebilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Arabada Enjektör Arıza Lambası Neden Yanar? Enjektör Arıza Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır, Bozuksa Ne Olur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA