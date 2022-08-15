Arabada unutulan bebek öldü

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; boş bir arazide aracın içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın içerisini açtığında 3 yaşındaki Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme polisinin çalışmalarından sonra bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.