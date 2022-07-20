Arabadan sarkıtılanUZİ panik yarattı

Önceki gün akşam saat 23:00 sıralarında, İzmit ilçesinde seyir halinde olan bir aracın ön sağ koltuğunda oturan şahsın, elinde uzi benzeri bir makineli tabancayı aracın camından sarkıttığı görüldü. Elindeki silahla, rahat tavırlarla çarşıda dolaşan kişiyi gören vatandaşlar, önce olayı fotoğrafladı. Daha sonra ise görüntüyü emniyete göndererek ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine takibe alınan araç Başiskele İlçesinde durduruldu. Araçta bulunan kişinin pencereden sarkıttığı silahın oyuncak olduğu anlaşılırken, Topluma açık şekilde, toplumu tehdit edebilecek ateşli silahların ya da bu düşünceye yol açabilecek materyallerin aleni bir şekilde sergilenmemesi noktasında araçta bulunanlar uyarıldı. Ayrıca olayın tekrar yaşanmaması noktasında araçtakilere bilgilendirme yapıldı.