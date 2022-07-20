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Giriş Tarihi: 20.7.2022 11:29 Son Güncelleme: 20.7.2022 11:51

Arabadan sarkıtılanUZİ panik yarattı

Kocaeli İzmit  İlçesinde, öncekigün akşam saatlerinde yaşanan olayda, seyir halindeki bir aracın ön koltuğunda oturan ve pencereden elinde tuttuğu uzi benzeri silahı sarkıtan kişi, vatandaşlar tarafından polise bildirildi. Başiskele’de durdurulan araçtaki kişinin elindeki silahın oyuncak olduğu tespit edildi.

ABBAS ÇAKAR
Arabadan sarkıtılanUZİ panik yarattı

Önceki gün akşam saat 23:00 sıralarında, İzmit ilçesinde seyir halinde olan bir aracın ön sağ koltuğunda oturan şahsın, elinde uzi benzeri bir makineli tabancayı aracın camından sarkıttığı görüldü. Elindeki silahla, rahat tavırlarla çarşıda dolaşan kişiyi gören vatandaşlar, önce olayı fotoğrafladı. Daha sonra ise görüntüyü emniyete göndererek ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine takibe alınan araç Başiskele İlçesinde durduruldu. Araçta bulunan kişinin pencereden sarkıttığı silahın oyuncak olduğu anlaşılırken, Topluma açık şekilde, toplumu tehdit edebilecek ateşli silahların ya da bu düşünceye yol açabilecek materyallerin aleni bir şekilde sergilenmemesi noktasında araçta bulunanlar uyarıldı. Ayrıca olayın tekrar yaşanmaması noktasında araçtakilere bilgilendirme yapıldı.

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Arabadan sarkıtılanUZİ panik yarattı
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