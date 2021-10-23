Arabalardan çaldığı parça şoke etti! Fark edilince AVM’ye girdi! Öyle bir şey yaptı ki elini kolunu sallayarak kaçtı...

İstanbul'da park halindeki otomobillerin "Hayalet Ekran" diye tabir edilen parçalarını çalan hırsız, saklandığı AVM'nin koridorunda tanınmamak için saç sakal tıraşı oldu. O anlar ise kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarından eşkalini değiştirdiği far edilen hırsız Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.