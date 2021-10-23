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Giriş Tarihi: 23.10.2021 10:55 Son Güncelleme: 23.10.2021 11:26

Arabalardan çaldığı parça şoke etti! Fark edilince AVM'ye girdi! Öyle bir şey yaptı ki elini kolunu sallayarak kaçtı...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Arabalardan çaldığı parça şoke etti! Fark edilince AVM’ye girdi! Öyle bir şey yaptı ki elini kolunu sallayarak kaçtı...

İstanbul'da park halindeki otomobillerin "Hayalet Ekran" diye tabir edilen parçalarını çalan hırsız, otomobilin sahibi tarafından fark edilince AVM'ye kaçtı. AVM'de saçlarını sıfıra vuran hırsız fark edilmeden kaçmayı başardı. Polis, güvenlik kameralarından zanlının yaptıklarını gördü ve eşkali belirleyerek yakaladı.

İstanbul'da park halindeki otomobillerin "Hayalet Ekran" diye tabir edilen parçalarını çalan hırsız, saklandığı AVM'nin koridorunda tanınmamak için saç sakal tıraşı oldu. O anlar ise kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarından eşkalini değiştirdiği far edilen hırsız Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Park halindeki otomobillerin "Hayalet Ekran" diye tabir edilen parçalarını çalan M.N. film senaryolarını aratmayan bir takibin ardından yakalandı. Şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiği otomobilin sahibinin gelmesi üzerine yakındaki alışveriş merkezi içine kaçtığı belirtildi. Burada bulduğu boş bir koridorda saçlarını ve sakallarını sıfır numaraya kesen, bu sayede tipini değiştiren şüphelinin alışveriş merkezi dışına çıktığı öğrenildi.

KORİDORDA TIRAŞ OLDU

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini değiştirme oyununu ortaya çıkardı. Kamera görüntülerindeki eşkalle aranmaya başlanan hırsız M.N. bir gün sonra gözaltına alındı. Oto hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin 20 Eylül tarihinde Bayrampaşa'da bir otomobili çaldığı ayrıca 3 Eylül ve 20 Eylül tarihlerinde iki ayrı otomobilin Hayalet Ekran olarak tabir edilen parçalarını çaldığı tespit edildi. Şüpheli polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

HAYALET EKRAN NEDİR?

Hayalet ekran, araçların kadranını anlık olarak camlara yansıtan sistemdir. Hayalet ekran sayesinde kişileri gözlerini yoldan ayırmadan, araç gösterge panelini cam üzerinden takip edebiliyor.

İstanbul'da saç ve sakalını kesip polisten kaçmaya çalışan hırsız kamerada

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Arabalardan çaldığı parça şoke etti! Fark edilince AVM'ye girdi! Öyle bir şey yaptı ki elini kolunu sallayarak kaçtı...
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