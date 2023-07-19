Arabaları çalışmayan hırsızlar komedi filmlerini aratmadı

Konya'da 4 hırsız sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde bir markete girdi. Marketin depo kapısını zorlayarak açan ve paketlerdeki 10 bin TL değerindeki toz deterjanları araca yükleyen hırsızlar daha sonra olay yerinden ayrılmak istedi.