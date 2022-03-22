Çizik araba cinayetinde karar verildi

Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Arefe Sokak üzerinde geçtiğimiz 26 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, apartman görevlisi 2 çocuk babası Adem Topbaş, arabası çizildiği gerekçesiyle tartıştığı bina sakini Ahmet Ünveren tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Adem Topbaş
Olay sonrası gözaltına alınan Ünveren, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısı Ahmet Ünveren hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile 'tehdit' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'hakaret' suçundan da 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi.
İddianame Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İNDİRİM UYGULANMADI
Davanın dün görülen ikinci duruşmasına katil zanlısı Ünveren, öldürülen Adem Topbaş'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti yaşanan herhangi bir takdir indirimi uygulamayarak Ahmet Ünveren'i müebbet hapis cezasına çarptırdı.Çizik araba cinayeti market kamerasına yansıdı