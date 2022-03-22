Çizik araba cinayetinde karar verildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısı Ahmet Ünveren hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile 'tehdit' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'hakaret' suçundan da 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi.