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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Arabası temiz yüreği kirli!

Arabası temiz yüreği kirli!
Antalya'da inşaat işleri yapan taşeron firma sahibi, ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçiyi koltuk yerine bagajda taşıdı. Vicdanları sızlatan olay, geçtiğimiz günlerde Gazipaşa ilçesinde yaşandı. İnşaat sektöründe iş yapan bir firma sahibi, inşaatta çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ama numarası küçük geldi. Ayakkabıyı aldıktan yarım saat sonra bu defa işçi ile birlikte yapı markete geldi. Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı. Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı. Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. İHA

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Arabası temiz yüreği kirli!
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