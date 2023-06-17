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Giriş Tarihi: 17.6.2023 16:51 Son Güncelleme: 17.6.2023 17:02

Arabasına anahtarla "Ayı" yazan kişiden şikayetçi oldu... "Rencide edildim" dedi

Alışveriş Merkezi otoparkına aracını park eden Esma G., geri döndüğünde şoka uğradı. Aracının kapısına anahtar ile çizilerek "Ayı" yazıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Olayın polislere yansıması sonucunda Esma G., rencide edildiğini söyleyerek kimliği tespit edilen Emin A’dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Arabasına anahtarla Ayı yazan kişiden şikayetçi oldu... Rencide edildim dedi

Alışveriş merkezine giden 60 yaşındaki Esma G., aracını otoparka park etti. Yaklaşık iki saat süren gezintinin ardından aracına geri döndü. Aracına bineceği esnada Esma G., kapıya 'Ayı' yazıldığını gördü. Yazının anahtar ile yazıldığını düşünen kadın, önce güvenlik görevlilerine ardından polis merkezine başvurdu.

ARABAYA ''AYI'' YAZDI

Güvenlik kameralarının izlenmesiyle birlikte araç kapısına 'Ayı' yazan şahısın Emin A. olduğu tespit edildi. İfadesi alınan Emin A., ''Aracımı nizami bir şekilde park ettim. Yan tarafa park edecek araç için boşluk bıraktım fakat döndüğümde yanıma aracını park eden Esma G'nin hatalı park ettiğini gördüm. Öyle ki şoför kapısını açamadım ve bu durum karşısında bir anlık öfke ile anahtar ile 'Ayı' yazdım. Bazı problemler yaşadığım için sinirlerime hakim olamadım '' dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özür dilemek için geri dönmek istediğini fakat gerginlik olmamasına adına dönmediğini belirten Emin A., hatasını kabul etti. Esma G., rencide edildiğini ifade ederek şikayetçi oldu. Şikayeti üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Arabasına anahtarla "Ayı" yazan kişiden şikayetçi oldu... "Rencide edildim" dedi
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