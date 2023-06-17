Arabasına anahtarla "Ayı" yazan kişiden şikayetçi oldu... "Rencide edildim" dedi

Alışveriş merkezine giden 60 yaşındaki Esma G., aracını otoparka park etti. Yaklaşık iki saat süren gezintinin ardından aracına geri döndü. Aracına bineceği esnada Esma G., kapıya 'Ayı' yazıldığını gördü. Yazının anahtar ile yazıldığını düşünen kadın, önce güvenlik görevlilerine ardından polis merkezine başvurdu.

ARABAYA ''AYI'' YAZDI

Güvenlik kameralarının izlenmesiyle birlikte araç kapısına 'Ayı' yazan şahısın Emin A. olduğu tespit edildi. İfadesi alınan Emin A., ''Aracımı nizami bir şekilde park ettim. Yan tarafa park edecek araç için boşluk bıraktım fakat döndüğümde yanıma aracını park eden Esma G'nin hatalı park ettiğini gördüm. Öyle ki şoför kapısını açamadım ve bu durum karşısında bir anlık öfke ile anahtar ile 'Ayı' yazdım. Bazı problemler yaşadığım için sinirlerime hakim olamadım '' dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özür dilemek için geri dönmek istediğini fakat gerginlik olmamasına adına dönmediğini belirten Emin A., hatasını kabul etti. Esma G., rencide edildiğini ifade ederek şikayetçi oldu. Şikayeti üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.