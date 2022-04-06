Arabasına kim çarptı diye baktı: Yaralıyı görünce şoke oldu!

"YERDE YATAN ARKADAŞIMMIŞ, ÇOK ÜZÜLDÜM"

Olayla ilgili konuşan taksi şoförü İsmail Erdoğan, "Önümdeki araç yavaşlayınca ben de yavaşladım. O sırada arkadan bir ses geldi ve hemen indim. Bir baktım yerde yatan motosiklet sürücüsü esnaf bir arkadaşım çıktı. Üzüldüm ama neyse ki kendinde pek bir şey yok" dedi.