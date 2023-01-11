Arabasını çalan hırsıza seslendi: Allah belanı versin!

Aracın düz kontak yapıldığını gören Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu'na bağlı sivil polisler, plakadan otomobil sahibi Ahmet Yavaş'a ulaştılar.

Ekipler Yavaş'a otomobilinin ara sokakta olduğunu söyleyince, camdan dışarıya bakan araç sahibi otomobilinin çalındığını polis ekiplerinden öğrendi. Olay yerine koşarak gelen Yavaş, otomobilini çalan hırsıza, " Ne diyeyim ki. Allah belanı versin. Bu saatte beni koşa koşa buraya getirdin" dedi.

Otomobilden, parmak izi alan polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.