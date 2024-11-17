Arabasını çizdi diye engelli abisini önce dövdü, ardından boğarak öldürdü

Korkunç cinayet dün 21:30 sıralarında Kozçeşme Köyü'nde Mehmet H.'nin (39) annesi ve kızıyla yaşadığı köy evinde meydana geldi. İddiaya göre Biga'da yaşayan; demir çelik fabrikası çalışanı 3 çocuk babası Ahmet Bircan H. (36) köyde yaşayan annesini, yeğenini ve 15 yıl önce bir iş kazasında kolunu kaybeden abisi Mehmet H.'yi ziyaret etmek için dün köye geldi. 2 yıl önce babalarını kaybeden Ahmet Bircan H. ve engelli abisi Mehmet H. annelerinin ve Ecrin H'nin komşularına gitmesiyle evde alkol almaya başladı.

ARABAMI ÇİZDİN KAVGASI

Bir süre sonra dışarıyla çıkan iki kardeş, bahçede de alkol almaya devam etti. İddiaya göre Mehmet H., bahçede yürüdüğü sırada alkolünde etkisiyle dengesini kaybetti ve kardeşinin otomobilinin üzerine düştü. İki kardeş, araçta oluşan küçük bir çizik nedeniyle tartışmaya başladı.

ELLERİYLE BOĞDU

Tartışma sırasında Ahmet H., iddiaya göre engelli abisini yere yatırarak dövmeye başladı. Sinirlerine hâkim olamayan Ahmet Bircan H. abisi Mehmet H.'yi elleriyle boğdu. Yaşanan boğuşmada tek kolu olan Mehmet H. kardeşine daha fazla engel olamadı.

ANNESİ VE KIZI BULDU

Misafirlik dönüşü evlerinin bahçesinde Mehmet H.'nin yerde hareketsiz bir halde yattığını fark eden anne Fatma H. ve Ecrin H. hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede sağlık görevlileri ve Jandarma ulaşırken, Mehmet H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan ve karakola götürülen Ahmet Bircan H. kardeşiyle otomobilinin çizmesi nedeniyle tartıştıklarını ve yaşanan boğuşmada ise bayıldığını söyledi. Ahmet H., kardeşini öldürdüğünü Jandarma'dan öğrendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hayatını kaybeden Mehmet H.