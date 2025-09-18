’Arabuluculuk’ adı altında dolandırıyorlar

Şikâyetçi vatandaşların aktardığına göre dolandırıcılar, mesajlarda kişilerin isimlerini ya da baş harflerini kullanıyor. Arama sonrası ise kimlik numarasının bazı hanelerini paylaşarak güven sağlamaya çalışıyorlar. "Hakkınızda dava açıldı, son gün, uzlaşmak için ödeme yapmanız lazım" diyerek para talep ediyorlar. Konu ile ilgili şikayet platformunda yazan bir vatandaş, "Kimlik numaramın son iki hanesini söylediler, bana ait olup olmadığını sordular. Onayladığımda 'hakkınızda yasa dışı bahis işlemleri var' dediler. Böyle bir şey olmadığını belirtince de görüşmeyi sonlandırdılar" diyerek yaşadığı olayı anlattı.

PARA TALEP EDİYORLAR

Dolandırıcıların yöntemi genellikle aynı: Önce sahte bir arabuluculuk mesajı gönderiliyor, ardından arama yapıldığında "dosya borcu" gerekçesiyle binlerce lira talep ediliyor. Yine şikayet platformuna bildirimde bulunan bir vatandaş, "Benden 12 bin TL istediler, uzlaşırsam 4 bin TL'ye düşeceklerini söylediler. Bunun açıkça dolandırıcılık olduğunu anladım" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti paylaştı.

GERÇEK DOSYA E-DEVLETTE GÖRÜLÜR

Uzmanlara göre, gerçek bir arabuluculuk veya uzlaştırma sürecinde vatandaşa SMS yoluyla "son gün" gibi ifadelerle ulaşılamaz. Gerçek dosyalar, yalnızca UYAP Vatandaş Portalı ve E-Devlet üzerinden görülebiliyor. Ayrıca arabulucular, taraflara "karşı tarafın adı, dosyanın konusu ve resmi bilgileri" açıklamak zorunda. Bir hukukçu, "Arabulucu sizden doğrudan para istemez. Dosya varsa toplantı tarihi verilir, taraflar bir araya getirilir. Kimse SMS atıp 'hemen arayın' demez. Henüz ifade dahi vermediğiniz bir dosya için uzlaştırıcı arıyorsa bilin ki dolandırıcıdır" diyerek vatandaşları uyardı.