Araç almak için Hakkari’den Hatay’a giden baba-oğul, depremde yıkılan otelde öldü

Baba ile oğlunun cenazeleri, gece saatlerinde Esendere beldesinde yan yana toprağa verildi. Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, çok üzgün olduklarını belirterek, "Arkadaşlarımızın gayret ve çabaları ile bu 2 akrabamızı enkaz altında kurtarabildik. Fakat maalesef sağ olarak kurtaramadık. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Eşref araba almaya gitmişti. Yarıyıl tatili olduğu için çocuğunu da beraberinde götürdü. Fakat depreme otelde yakalandı. Bu deprem, maalesef canlarına mal oldu. Çok üzgünüz, sözün bittiği yerdeyiz" dedi.