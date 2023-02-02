Araç alt geçidini kullanan yaya, otomobilin önüne düştü!

Avcılar'da, D-100 Karayolu'nun ayırdığı Denizköşkler Mahallesi ile Gümüşpala Mahallesi'ni birbirine bağlayan 'Kuruçeşme Altgeçidi', araç alt geçidi olarak yapılsa da bölgedeki yayalar tarafından da sıklıkla kullanılıyor. "Yayaların tünele girmesi tehlikeli ve yasaktır" tabelasına rağmen her gün yüzlerce kişi, araç alt geçidindeki kaldırımı kullanarak D-100 Karayolu'nun karşısına geçiyor.