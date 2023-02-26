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Giriş Tarihi: 26.2.2023 15:45 Son Güncelleme: 26.2.2023 16:11

Araç bariyerlere saplandı:2 ölü, 3 yaralı

Mardin’de, Kızıltepe-Viranşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 3 kişi yaralandı.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Araç bariyerlere saplandı:2 ölü, 3 yaralı

İstanbul'dan Mardin'e gelen Akdoğan ailesinin bulunduğu kamyonet, Kızıltepe-Viranşehir karayolunda kaza yaptı. Kazada 2 kişi öldü, biri bebek 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Veysi Akdoğan yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından araçta bulunan sürücü Veysi Akdoğan (37) ile Cemile Akdoğan (32), Fatma Ceylan (60), Muhammet Akdoğan (14) ve Miraç Akdoğan (4) yakın hastanelere kaldırdı.

Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen sürücü Veysi Akdoğan ve Muhammet Akdoğan Miraç Akdoğan hayatını kaybetti, diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Kaza sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile bariyerlerden çıkartılan aracın ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Araç bariyerlere saplandı:2 ölü, 3 yaralı
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