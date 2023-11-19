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Giriş Tarihi: 20.11.2023

Araç çetesine operasyon: 10 gözaltı

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Araç çetesine operasyon: 10 gözaltı
İstanbul'da 65 mağdurun başvurusu üzerine başlatılan araç dolandırıcılığı soruşturmasında 10 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcıların 400 milyonluk vurgun yaptığı belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca araç dolandırıcılığına yönelik 65 mağdurun başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. A.C., H.C., H.C., E.E., Ş.A., M.D., E.Ş. Y.T., A.Ç., gözaltına alındı. Firari olan S.S.Ö.'nün de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin 65 mağdurdan toplamda 400 milyonluk vurgun yaptığı tespit edildi. 10 şüpheliden 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Başta İstanbul ve farklı illerde faaliyet gösteren dolandırıcıların filo şirketi olarak hizmet verdiği, sözde araç satışı yaptıkları, bedellerini aldıkları araçları teslim etmedikleri ve mağdurları ucuza araç satma bahanesi ile dolandırdıkları tespit edildi.

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Araç çetesine operasyon: 10 gözaltı
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