Araç Güç Aktarma Organları Nelerdir? Benzinli ve Dizel Motorlarda Güç Aktarma Organları Nasıl Çalışır?

Araç güç aktarma organları nelerdir sorusunun yanıtı için motorların çalışma sistemine bakmak gerekir. Araçların motorları belli bir sitemde çalıştığı için ilk çalışma esnasında güç aktarma parçaları başkadır. Motorun gücünü aktardığı organlara güç aktarma organları denirken araç güç aktarma organı isimleri ayrı ayrıdır. Bu isimlere baktığımızda ilk olarak vites ve debriyaj ile karşılaşırız. Bu organlar hemen her araçta ayrı olsa da güç aktarma biçimleri başkadır. Bu nedenle benzinli ve dizel motorlarda güç aktarma organları nasıl çalışır, bakacak olursa birbirinden farklı sonuçlara ulaşırız.

Araç Güç Aktarma Organları Nelerdir?

Araç motorlarının çalışması için açma ve kapamanın yanında motorun güce ihtiyacı vardır. Motor bu gücü gerek yakıt gerekse diğer mekanizmalardan elde eder. Bunun için de belirli bir sisteme gerek vardır. Her araçta olduğu gibi otomobil motorları da bir sistem içinde çalışır. Bu bağlamda motorun gücünü aktardığı organlara da aktarma organları denir.

Motor öncelikle yakıttan elde ettiği ısı enerjisi ile gücünü kavrama (debriyaj ile) aracılığı ile bunu vites kutusuna aktarır. Burada ise vites kutusu motordan gelen hareketi şafta, şaft da diferansiyele, diferansiyel de aksa ve son olarak aks da tekerlere iletir bu gücü. Böylece araç hareket eder ve mekanik enerji yani hareket enerjisi elde edilmiş olur. Aktarma organlarını yine sırası ile sıralayacak olursak:

Kavrama (Debriyaj)

Vites kutusu

Şaft

Diferansiyel

Aks

Tekerlekler şeklindedir.

Benzinli ve Dizel Motorlarda Güç Aktarma Organları Nasıl Çalışır?

Benzinli ve dizel motorların çalışma biçimi farklıdır. Bu nedenle güç aktarma organlarının da çalışması farklıdır. Dizel motorlar içten yanmalı olarak çalışır. Dizel motorların ve benzinli motorların çalışma sistemlerine bakacak olursak:

Dizel motorlar: Bu motorların çalışma mantığı birtakım farklı aşamalardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak ilk aşamada dizel motorda bulunan pistonlar aşağı iner ve daha sonra hava pistonlarının aşağı inmesi sonucu oluşan boşluklarla dolar. İkinci aşamada pistonlar yukarı doğru hareket eder ve içeri alınan hava sıkışır. Üçüncü aşamada ise sıkıştırılan havanın içerisine yakıt püskürtülür. Yakıt püskürtüldükten sonra da piston yeniden aşağı inmektedir. Dördüncü ve son aşamada ise pistonlar atık gazları supaplardan dışarıya itmek isterken bu nedenle tekrar yukarı doğru hareketlenir.

Benzinli motorlar: Benzinli motorlar daima karbüratör ile çalışan içten yanmalı motorlardır. Karbüratör yakıt ve havanın karıştırılması işlemini motorun dışında yapmaktadır. Dizel motorlarda ise farklı olarak bu işlem motorun içinde yapılır. Benzinli motorlarda ise motor dışında gerçekleşir ve motor içerisine benzini buharlaştırarak verir. Motor içine giren benzin ve hava karışımı buji desteği ile yakılır. Böylece motor pistonları hareket eder.

Bu çalışma sistemlerinden ötürü dizel ve benzinli motorlar farklı çalışmaktadır.