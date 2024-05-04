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Giriş Tarihi: 4.5.2024 12:15 Son Güncelleme: 4.5.2024 13:07

Araç içinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu

İstanbul Kağıthane’de 40 yaşında Ozan Tanrıverdi isimli bir şahıs park halindeki otomobilin içerisinde kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Araç içinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Eyüpsultan Caddesi'nde meydana geldi. Bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemede kafasından vurulmuş halde bulunan şahsın 40 yaşındaki Ozan Tanrıverdi isimli vatandaş olduğu öğrenildi. Şahsın dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, savcılık incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, polisin incelemesinde araç içinde silah bulunurken, araç ise çekici ile otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Araç içinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu
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