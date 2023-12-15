Haberler Yaşam Haberleri Araç içinde sırtından vurmuştu! Cinayet zanlısı adliyede
Giriş Tarihi: 15.12.2023 14:30 Son Güncelleme: 15.12.2023 14:41

Araç içinde sırtından vurmuştu! Cinayet zanlısı adliyede

Kocaeli Körfez İlçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, araç içerisinde sırtından vurulmuş bir halde bulunarak hastaneye kaldırılan Adem Aydoğan(61) kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı D.Z, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edildi.

ABBAS ÇAKAR
Araç içinde sırtından vurmuştu! Cinayet zanlısı adliyede

Körfez İlçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde, perşembe günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde çalışan Körfez Belediyesi temizlik işçisi, park halindeki araç içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İşçinin hemen 112 Çağrı Merkezi'ne yağtığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, araç içerisinde bulunan Adem Aydoğan (61) isimli kişinin sırtından vurulduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Aydoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili devam eden çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştrdiği tespit edilen D.Z. Akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adem Aydoğan'ı aralarında bulunan bir husumet nedeniyle öldürüdüğü iddia edilen D.Z. tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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Araç içinde sırtından vurmuştu! Cinayet zanlısı adliyede
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