Araç içinde sırtından vurmuştu! Cinayet zanlısı adliyede

Körfez İlçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde, perşembe günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde çalışan Körfez Belediyesi temizlik işçisi, park halindeki araç içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İşçinin hemen 112 Çağrı Merkezi'ne yağtığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, araç içerisinde bulunan Adem Aydoğan (61) isimli kişinin sırtından vurulduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Aydoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili devam eden çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştrdiği tespit edilen D.Z. Akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adem Aydoğan'ı aralarında bulunan bir husumet nedeniyle öldürüdüğü iddia edilen D.Z. tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.