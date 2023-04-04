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Giriş Tarihi: 4.4.2023 10:55 Son Güncelleme: 4.4.2023 11:31

Araç içinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdü, ardından intihar etti

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde İnfaz koruma memuru olan 53 yaşındaki Turan Erdoğan araç içinde tartıştığı Sonay G’yi (42) silahla vurarak yaraladı, ardından aynı silahla intihar etti. Olayda Turan Erdoğan ve Sonay G. hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Araç içinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdü, ardından intihar etti

Karadeniz Sahil Yolu Toklu Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, yol kenarına park etmiş halde duran aracın yanında yerde biri kadın iki kişinin yaralı şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar sonrası bölgeye ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Turan Erdoğan Fatih Devlet Hastanesine, Sonay G'ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Turan Erdoğan ve Sonay G. kaldırıldığı hastanelerde hayatlarını kaybetti.

Olayda görgü tanıklarının ifadesine göre, iki kişinin araçla seyir halinde giderken tartıştığı, ardından aracı yol kenarına çekerek araçtan indirdiği Sonay G.'yi silahla vuran Turan Erdoğan'ın ise aynı silahla intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Araç içinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdü, ardından intihar etti
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