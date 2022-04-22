Araç içinden 820 bin lira çalan hırsızlar yakalandı

Adana'da muhasebeci E.P., patronuna ait 820 bin lira parayı bankadan çekip otomobilin ön koltuğuna koydu. 30 bin liranın eksik olduğunu fark eden E.P., bankaya geri dönünce hırsızlar araç içinde bulunan 820 bin lira parayı otomobilin kapısını açarak aldı. Polis, parmak izi ve güvenlik kameralarından tespit ettiği hırsızları gözaltına aldı. Zanlılar, "O sırada oradan geçiyorduk ancak parayı biz çalmadık" diyerek suçu kabul etmedi. Söz konusu para bulunmazken hırsızlar tutuklandı.

KAPI KİLİTLİ DEĞİL



Olay, 31 Mart'ta öğle saatlerinde Atikop Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plastik firması sahibi A.B., muhasebecisi E.P.'yi 820 bin lira çekmesi için banka şubesine gönderdi. Parayı çeken E.P., şirkete ait hafif ticari araca binip para dolu poşeti ön koltuğa koydu. Paranın, 30 lira eksik olduğunu fark eden E.P. yeniden banka şubesine girdi. Bu sırada E.P.'yi takip eden kimliği belirsiz kişiler de aracın kilitli olmayan kapısını açıp, 820 bin lirayı alıp kaçtı.

PLAKA SAHTE ÇIKTI



Araca döndüğünde paranın olmadığını gören E.P., durumu önce polise ardından da patronu A.B.'a bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmada 2 şüphelinin, olay yerine geldiği otomobilin plakasının sahte olduğu tespit edildi. Araçtan parmak izi alan ekipler, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.

820 BİN LİRA BULUNAMADI



Ekipler, hırsızlığı çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen İ.D. ile V.E.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin izine Mersin'in Tarsus ilçesinde ulaşan ekipler, operasyon için harekete geçti. Belirlenen adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, İ.D. ile V.E.'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise söz konusu paraya rastlanmadı. Şüphelilerin suçlamaları reddedip, "Otomobil bizim. Olay günü oradan geçtik ancak parayı biz çalmadık" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.