Araç Lastik Ömrü Kaç Yıl? Bir Lastiğin Ömrü Kaç Km ve Kaç Yıldır, Ne Zaman Değiştirilir?

Lastik ömrü kaç km biliyor musunuz? Aracınızın her parçası oldukça önemlidir. Hem rahat sürüş için de hem de güvenli bir yolculuk için aracınızın kontrollerini düzenli olarak yaptırmalısınız. Bu kontrollerin başında da lastikler geliyor. Araç lastik ömrü kaç yıl, bir lastiğin ömrü kaç km gibi sorular sürücülerin aklına takılabiliyor. Güvenli bir yolculuk için lastiklerimi ne zaman değiştirmeliyim diye düşünüyorsanız sizin için araştırdık!

Araç Lastik Ömrü Kaç Yıl, Kaç Km'dir?

Araç lastik ömrü üretici firma kullanıcı alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilir. Araç lastiklerinin ömrü yıl ve km olmak üzere iki başlıkta incelenir. Ancak bu ikisini ayrı düşünmek sağlıklı olmaz. Lastik kullanım süresi ise aracınızın ağırlığına ve yaşadığınız çevreye göre değişiklik gösterir. Ancak ortalama araç lastiği ömrünü 50.000 km veya 5 yıl olarak düşünebilirsiniz.

Aracınızın lastiklerini bu sürelerden daha uzun bir zaman kullanmak oldukça risklidir. Eski tarihli lastikler mevsimsel olarak zamanla sertleşir ve özelliğini yitirir. Lastiklerin içindeki kauçuk zamanla özelliğini yitirir ve aracınızın fren mesafesini uzatır. Bu durumda yağışlı havalarda riskli olabilir. Lastikler kullandıkça incelik ve yere tutunma oranı azalır. Lastiklerin yere tutunamaması yaz, kış fark etmeksizin sizi riske atacaktır. Güvenli bir yolculuk için zamanı dolan lastiklerinizi mutlaka değiştirmelisiniz.

Lastik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Aracınıza lastik seçerken dikkat etmeniz gereken noktalardan ilki lastiğin boyutudur. Taban genişliği, yanak yüksekliği, jant ölçülerine en doğru şekilde lastiklerin üzerindeki yazılardan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında araç markanızın orijinal ekipmanı olması, yaşadığınız şehrin iklim koşullarına uygun olması gibi faktörlere de dikkat etmelisiniz.