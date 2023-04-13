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Giriş Tarihi: 13.4.2023 13:56 Son Güncelleme: 13.4.2023 14:20

Araç mezarlığı felaketin boyutunu gözler önüne seriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı binaların enkazından çıkarılan araçların götürüldüğü toplama alanları, araba mezarlığını andıran görünümleriyle felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Araç mezarlığı felaketin boyutunu gözler önüne seriyor

Hatay'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan araçlar, Antakya ilçesinde toplu araç mezarlığını andıran Yediemin otoparkına çekiliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Deprem esnasından yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan binlerce araç, kullanılamaz hale geldi.

Deprem sonrasında yıkılan binaların altında kalan veya seken taş gibi cisimlerin kullanılamaz hale getirdiği araçlar çekici yardımıyla taşınarak araç mezarlığına getiriliyor.

Çok sayıda arabanın hurdaya döndüğü depremin ardından, toplu araç mezarlığı havadan görüntülendi. Bugüne kadar 780 araç çıkışının yapıldığı otoparkta 2 bine yakın araç bulunuyor. Araçların çıkışları şaselerinden ve plakalarından tespit edilerek tescil belgeleri ile kendisine ya da birinci derece yakınına emniyet tescilinden sağlanıyor.

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Araç mezarlığı felaketin boyutunu gözler önüne seriyor
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