’Araç muayenesi randevusu’ yalanıyla dudak uçuklatan vurgun!

Yapılan araştırmada Nazlı A. ve Ferhat Y.'nin, kurduğu 2 şirketle, 'İnternet ve çağrı merkezi aracılığıyla araç muayenesi için randevu veriyoruz' denilerek her bir araç sahibinden 95 TL aldığını saptadı. Bu yöntemle şüphelilerin, 81 ilden binlerce kişiden, yaklaşık 20 milyon lira vurgun yaptıkları, banka hesapları sayesinde tespit edildi. Polis, daha önceden belirlenen adreslere, bu sabah, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Nazlı A., Ferhat Y. ve şirkette çalışan 18 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.