Araç muayenesi yalanıyla büyük vurgun... Binlerce kişiden 20 milyon TL almışlar

Aksaray'da internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden 95 lira karşılığında randevu alıp, araçlarını muayene ettiremeyenler, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Nazlı A. ve Ferhat Y.'nin kurduğu 2 şirketle, 'İnternet ve çağrı merkezi aracılığıyla araç muayenesi için randevu veriyoruz' denilerek her bir araç sahibinden 95 TL aldığı tespit edildi. Bu yöntemle şüphelilerin Türkiye geneli binlerce kişiden, yaklaşık 20 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi.

Daha önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Nazlı A., Ferhat Y. ve 18 şirket çalışanı gözaltına alındı.