Araç sahiplerine kış bakım uyarısı!

Kışın soğuğu ile araçlarda oluşabilecek zararı en aza indirmek için araç sahipleri araçlarına kış bakımı yaptırıyor. Yapılan bakımlar içerisinde frenler, fren hidrolikleri, farlar, amortisör, ön düzen, egzoz, antifriz, akü suyu, cam suyu ve motor yağı kontrolleri ve bakımlarına çok dikkat ediliyor. Araç bakım merkezlerinde yapılan kış bakım ve kontrolleri ile birlikte öngörülebilir bir arızada sürücülerin mağdur olması ve meydana gelebilecek trafik kazası en aza indiriliyor.





Araç sahiplerinin kış bakımlarını profesyonel ustalara yaptırmasını gerektiğini belirten, 25 yıldır otomotiv sektöründe bulunan araç bakım ve onarım servisi sahibi Ayşe Akay, "Kış bakımı için her gelen arabaya bizim de yaptığımız gibi 11 nokta kontrolü yani lastik kontrolleri, frenler, fren hidrolikleri, farlar, amortisör, ön düzen, egzoz, antifriz, akü suyu, cam suyu, klima ve motor yağı bakımları yapılması gereklidir. Tüm bunların kontrolünün yapılıyor olması öngörülebilir bir arızada veya trafik kazasında sürücülerin mağdur olmasını engelliyor" dedi.





"MARKETTEN ALDIĞINIZ ANTİFRİZİ ARACINIZA KOYMAYIN"



Ayşe Akay, "Araç sürücüleri kış bakımı yaptırırken öncelikle araçlarının antifrizini kontrol ettirmesi lazım. Antifriz çünkü belli derece sıcaklığın altına düşmesiyle birlikte motor borularının patlamasına yol açar.

Motor arızası çok ağırdır bu nedenle maliyetli bir arızaya yol açabilir. Kış bakımında antifriz, kesinlikle profesyonel kişiler tarafından değiştirilmesi gerekiyor. Marketten aldığınız bir antifrizi arabanıza koymamalısınız.

Çünkü, arabaya antifriz koyulduktan sonra havasının alınması lazım, fanının açılması lazım. Tüm bu bilgileri bir sürücünün bilmesi çok mümkün değildir. Profesyonel kişilerin bu işi yapması daha doğru olacaktır. Bunun yanı sıra profesyonel kişilerin de kaliteli ve standartlara uygun antifrizler kullanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.





"ARAÇ KIŞ BAKIMINDA KIŞ LASTİKLERİNİZİ TAKTIRMAYI İHMAL ETTİRMEYİN"



Kışın zorlu şartlarında kış lastiğinin önemine değinen Akay, "Avrupa'nın birçok yerinde ve Türkiye'de de bazı bölgelerde zorunlu olan hafif ticari ve ticari araçlarda zorunlu olan lastikler var.

Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman bir yaz lastiğinin kış lastiğine oranla tutunma seviyesi fren mesafesi çok değişiyor. Bu anlamda 7 derece soğuk bir havada bir kış lastiğinin tutunma seviyesi, iklim şartlarına göre aracın gidişini çok etkilemektedir.

Kış lastiği zor mevsim şartlarında yola tutunmayı ciddi anlamda fark ettiren bir özelliktir. Tüm araçlarda kış lastiğinin takılması ile birlikte bugün karayollarında yaşanan kazalar, yüzde 40 oranında daha fazla azalacağı net bir şekilde belirlenmiştir. Sürücülerimiz, kesinlikle araç kış bakımında kış lastiklerini taktırmayı ihmal etmesinler" şeklinde konuştu.