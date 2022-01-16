Araç sahiplerinin korkulu rüyası olmuşlardı... Aküleri satarken yakalandılar

İstanbul'da E.E. ve M.K. isimli iki kişi; Eyüp Sultan ve Gaziosmanpaşa İlçeleri'nde 2'si kapkaç, 4'ü otodan hırsızlık, 2'si otomobil hırsızlığı ve 1'i mala zarar verme olmak üzere toplamda 9 suça karıştı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri, park halindeki araçlardan çaldıkları aküleri Eyüp Sultan İlçesi'nde bulunan bir iş yerine satarken suçüstü yakaladı.

İki şüphelinin karıştıkları olaylarda çaldıkları bir otomobil ve bir motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.