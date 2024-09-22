Araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nin Görentaş Mahallesi kavşağında Defne istikametine doğru seyir halindeki araç bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü 1 kişide yaralandı.

Gece geç saatlerde meydana gelen kazağı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarmanın güvenlik önlemleri aldığı kaza yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.