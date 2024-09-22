Haberler Yaşam Haberleri Araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 22.9.2024 12:35 Son Güncelleme: 22.9.2024 13:15

Araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir otomobil takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nin Görentaş Mahallesi kavşağında Defne istikametine doğru seyir halindeki araç bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü 1 kişide yaralandı.

Gece geç saatlerde meydana gelen kazağı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarmanın güvenlik önlemleri aldığı kaza yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA