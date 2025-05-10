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Giriş Tarihi: 10.5.2025 18:57 Son Güncelleme: 10.5.2025 19:05

Araç satışı sırasında anlaşmazlık cinayetle sonuçlandı! Silahlı kavgada 1 kişi öldü

İstanbul Avcılar’da araç alım-satımı sırasında anlaşmazlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada Resul Tire (40) silahla vurularak öldürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Araç satışı sırasında anlaşmazlık cinayetle sonuçlandı! Silahlı kavgada 1 kişi öldü

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Avcılar'da oturan Resul Tire ile bir kişi arasında araç alım-satımı konusunda anlaşmazlık çıktı. Taraflar arasındaki tartışmaya 2 kişi daha dahil olunca tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Resul Tire ile kavga eden kişilerden biri belinden çıkardığı silahla 4 el ateş ettikten sonra kaçtı. Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Tire'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Araç satışı sırasında anlaşmazlık cinayetle sonuçlandı! Silahlı kavgada 1 kişi öldü
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