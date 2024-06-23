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Giriş Tarihi: 23.6.2024

Araç takla attı: 3’ü çocuk 4 ölü

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Araç takla attı: 3’ü çocuk 4 ölü
Konya'da meydana gelen trafik kazasında Abdurrahman Kaplan (29) idaresindeki 65 NY 981 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü ile araçtaki Kübra (3) ve Öykü Bite (5) Melek Kaplan ve Abdurrahman Kaplan hayatını kaybetti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde S.Ş.'nin (19) kullandığı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Mehmet Batu Özlü'ye motosiklet çarptı. Kazada Özlü yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
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Araç takla attı: 3’ü çocuk 4 ölü
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