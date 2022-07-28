Araç tamponu ve mazgal çalan hırsız yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de bir kişi; Sancaktepe İlçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünden bir araç tamponu ve bir mazgal çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; hırsızlık olayını S.U. isimli kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti ve S.U.'yu Sancaktepe İlçesi Kemal Türkler Mahallesi'nde gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.