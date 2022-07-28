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Giriş Tarihi: 28.7.2022 09:23 Son Güncelleme: 28.7.2022 09:23

Araç tamponu ve mazgal çalan hırsız yakalandı

İstanbul’da bir iş yerinin önünden araç tamponu ve mazgal çalan ve çaldığı malzemeleri satan bir kişi; Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Araç tamponu ve mazgal çalan hırsız yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de bir kişi; Sancaktepe İlçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünden bir araç tamponu ve bir mazgal çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; hırsızlık olayını S.U. isimli kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti ve S.U.'yu Sancaktepe İlçesi Kemal Türkler Mahallesi'nde gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Araç tamponu ve mazgal çalan hırsız yakalandı
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