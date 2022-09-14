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Giriş Tarihi: 14.9.2022 10:35

Araç üzerine torba içinde bulunmuştu! O bebek, korumaya alındı

Konya'da, 25 gün önce park halindeki otomobilin üzerinde, bez torba içinde bulunan ve hipotermi geçiren yeni doğmuş kız bebeğin tedavisi tamamlandı. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edildi; bırakan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma sürüyor.

DHA
Araç üzerine torba içinde bulunmuştu! O bebek, korumaya alındı

Olay, 18 Ağustos günü saat 08.30 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş kız bebeği görenler, polise haber verdi.



Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hipotermi geçirdiği belirlenen bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi. Burada tedavileri tamamlanan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı.



Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bebeğin annesi ile aracın üzerine bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Araç üzerine torba içinde bulunmuştu! O bebek, korumaya alındı
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