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Giriş Tarihi: 14.6.2023

Araç yolsuzluğunda 13 kişi tutuklandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Araç yolsuzluğunda 13 kişi tutuklandı
Konya merkezli olmak üzere Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara ve Antalya'da 29 Türk ve 7 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik geçtiğimiz gün yapılan operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çetenin 2018-2022 arasında turistik kolaylıklar kapsamında yaklaşık 240 milyon TL değerinde 115 aracı Türkiye'ye getirdiği belirlenmişti. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Oktay G.'nin araçların yurtdışından getirilmesi ve araçları parçalama işlerini organize ettiği öğrenildi.

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Araç yolsuzluğunda 13 kişi tutuklandı
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