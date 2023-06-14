Araç yolsuzluğunda 13 kişi tutuklandı

Konya merkezli olmak üzere Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara ve Antalya'da 29 Türk ve 7 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik geçtiğimiz gün yapılan operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çetenin 2018-2022 arasında turistik kolaylıklar kapsamında yaklaşık 240 milyon TL değerinde 115 aracı Türkiye'ye getirdiği belirlenmişti. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Oktay G.'nin araçların yurtdışından getirilmesi ve araçları parçalama işlerini organize ettiği öğrenildi.