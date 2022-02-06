Aracı kalaşnikofla taradılar: 2 ölü

Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu'nda bir araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler seyir halindeki bir aracı kalaşnikofla taradı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu'nun yirmibeşinci kilometresinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler takip ettikleri bir aracı kalaşnikofla taradı. Araçta bulunan İbrahim. K. (30) ve Murat. Y. hayatını kaybetti. Aracı taradıktan sonra kaza yapan saldırganlar araçtan inerek kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri kaçan şahıslar ile ilgili arama çalışması başlattı.