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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Aracı karıştırıp masum genci vurdular

Aracı karıştırıp masum genci vurdular
İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahlı bir grup çocuk, yaşadıkları mahalleye gelerek havaya rastgele ateş açan bir sürücüyü takibe aldı. Kırmızı renkli otomobilin yolunu kesmeye çalışan grup, kırmızı renkli başka bir otomobile ateş açtı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu aracın şoförü vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Yunus Emre Duman hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin çalışma başlatan Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Aracı karıştırıp masum genci vurdular
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