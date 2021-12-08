Aracı karıştırıp masum genci vurdular

İstanbulGaziosmanpaşa'da silahlı bir grup çocuk, yaşadıkları mahalleye gelerek havaya rastgele ateş açan bir sürücüyü takibe aldı. Kırmızı renkli otomobilin yolunu kesmeye çalışan grup, kırmızı renkli başka bir otomobile ateş açtı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu aracın şoförü vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Yunus Emre Duman hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin çalışma başlatan Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.