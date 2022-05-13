Olay, 10 Mayıs Salı gecesi saat 23.30 sıralarında Bağcılar İlçesi'ne bağlı Mahmutbey Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre; asker uğurlaması ve eğlencesi yapan bir grup, üzerlerine araç süren T.A. isimli bir kişiyi darp etti.

Aracı üzerlerine sürünce darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri detaylı bir inceleme başlattı. T.A. isimli alkollü kişinin, asker eğlencesi düzenleyen E.A., Ö.Ç., O.Y., M.Ö., M.K. ve M.F.P. isimli kişilerin üzerine aracını sürdüğü ve söz konusu kişilerin T.A.'yı darp ettikleri ve araca zarar verdikleri ortaya çıktı. Darp edilerek yaralanan T.A. hastaneye kaldırıldı. T.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan altı kişi hakkında "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından ötürü yasal işlem yapıldı.