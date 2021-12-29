Aracın altında kalan minik Ayşegül hayatını kaybetti

Kaza, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Aşağıbeydaş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşegül Ö. (6) yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada hızlı gelen aracın altına kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.



Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Minik Ayşegül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili Jandarma soruşturma başlattı.