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Giriş Tarihi: 29.12.2021 20:56

Aracın altında kalan minik Ayşegül hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Aracın altında kalan minik Ayşegül hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da araç altında kalan kız çocuğu feci şekilde can verdi.

Kaza, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Aşağıbeydaş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşegül Ö. (6) yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada hızlı gelen aracın altına kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.


Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Minik Ayşegül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili Jandarma soruşturma başlattı.

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Aracın altında kalan minik Ayşegül hayatını kaybetti
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