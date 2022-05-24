POLİSLER ARACIN CAMINDAN İZLEDİ

Uyuşturucu satıcısı M.K.'nın üzerinde yapılan aramalarda; 5,30 gram Eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bin 200 lira nakit para bulundu. M.K.'nın uyuşturucu madde ticaretinde kullandığı cep telefonuna da el konuldu. İ.D. ve M.K. gözaltına alındı. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak" suçundan dolayı hakkında yasal işlem yapılan İ.D. serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde satıcısı M.K. ise Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin, bir aracın arkasına pusu atarak aracın camından uyuşturucu madde ticaretini tespit ettikleri ve uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.



Aracın arkasına "Pusu" atarak izlediler! İşte böyle suçüstü yakaladılar... | Video