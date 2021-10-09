Aracın çarptığı genç kız hayatını kaybetti

İskenderun E91 Karayolu İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde gece yarısı çalıştığı iş yerinin servis aracından inen ve Adliye kavşağı yakınında yaya olarak geçilmesinin sakıncalı olduğu bölgeden karşıya geçmeye çalıştığı sırada battı-çıktıdan yola devam eden aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Yaklaşık ay önce işe girdiği öğrenilen 19 yaşındaki İpek Akın adlı genç kız evine gitmeye çalıştığı sırada aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine gelen vatandaşlar ise hemen 112 acil çağrı merkezine bilgi vererek bölgeye sağlık ekiplerinin gelmesini sağladı. Sağlık ekipleri yerde yatan genci hayata döndürebilmek için bulunduğu yerde cihaza bağlayıp, kalp masajı yaptı. Ancak hayata döndürülemeyen gencin yaşamını yitirmesi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derinden üzdü.

Özellikle İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde refüje acilen demir korkulukların yapılması ve vatandaşların da karşıya güvenle geçmelerini sağlayacak çözümler üretilmesi istendi.