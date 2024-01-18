Aracın çarptığı motor sürücüsü öldü

Mardin karayolu üzerinde cezaevi civarında aynı yönde seyir halindeki F.E. yönetimindeki araç ile Bilal Önder'in kullandığı motosiklete çarpması sonucu devrilen motorun sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından motor sürücüsü Bilal Önder Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Önder, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü F.E., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.