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Giriş Tarihi: 18.1.2024 10:52 Son Güncelleme: 18.1.2024 11:15

Aracın çarptığı motor sürücüsü öldü

Mardin Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü öldü.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Aracın çarptığı motor sürücüsü öldü

Mardin karayolu üzerinde cezaevi civarında aynı yönde seyir halindeki F.E. yönetimindeki araç ile Bilal Önder'in kullandığı motosiklete çarpması sonucu devrilen motorun sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından motor sürücüsü Bilal Önder Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Önder, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü F.E., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aracın çarptığı motor sürücüsü öldü
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